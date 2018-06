Elisa Miranda Gil passed away peacefully in her home surrounded by her family on June 21, 2018. She was born in Jalapa, Michoacán, México on February 19, 1954, to parents José and María de Jesus Miranda. Elisa immigrated to California in 1972 where she later met and married her husband, Francisco Melgoza Gil on June 7, 1975 in Palo Alto California.

They resided in East Palo Alto before moving to Gilroy in 1979, where they started a family and raised their three children. Elisa was a kind, loving, warm, and welcoming individual that always put others before herself. She touched many lives working as a teacher’s assistant in Las Animas Elementary School for over ten years. She enjoyed working with children and providing them with care and support to succeed.

Elisa also enjoyed reading, cooking, gardening, and sharing her love of animals. She was a social person with a great sense of humor who loved her daily phone conversations with friends and family. Everyone who knew her, loved her. Elisa was most proud of her family, who she loved and cherished dearly.

Elisa was a beloved wife, mother, daughter, sister, aunt, mother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, Godmother, and friend. She is survived by her husband of 43 years, Francisco Gil, her children, Cynthia, Irene, Francisco José Gil, and Reyna Chan, her dog Billie, and her five siblings. Elisa will be forever missed by her family and will live on in each of their hearts.

Elisa’s mass will be held on Friday June 29, 2018 at St. Mary’s Parish at 1pm. Following, she will be laid to rest at Oak Hill Memorial Park in San Jose at 3pm.

Elisa Miranda Gil falleció pacíficamente en su casa rodeada de su familia el 21 de junio de 2018. Nació en Jalapa, Michoacán, México, el 19 de febrero de 1954, de padres José y María de Jesús Miranda.

Elisa emigró a California en 1972, donde conoció y se casó con su esposo, Francisco Melgoza Gil el 7 de junio de 1975 en Palo Alto California. Residieron en East Palo Alto antes de mudarse a Gilroy en 1979, donde formaron una familia y criaron a sus tres hijos. Elisa era una persona amable, cariñosa, cálida y acogedora que siempre ponía a los demás delante de sí misma.

Tocó muchas vidas trabajando como asistente de maestra en la Escuela Primaria Las Animas por más de 10 años. Le gustaba trabajar con niños y brindarles atención y apoyo para tener éxito. Elisa también disfrutó leyendo, cocinando, cultivando un huerto y compartiendo su amor por los animales. Ella era una persona social con un gran sentido del humor que amaba sus conversaciones telefónicas diarias con amigos y familiares.

Todos los que la conocían la amaban. Elisa estaba muy orgullosa de su familia, a quien amaba y apreciaba mucho. Elisa era una amada esposa, madre, hija, hermana, tía, suegra, cuñada, nuera, madrina y amiga. Le sobreviven su esposo de 43 años, Francisco Gil, sus hijos, Cynthia, Irene, Francisco José Gil y Reyna Chan, su perro Billie y sus cinco hermanos. Elisa será extrañada para siempre por su familia y vivirá en cada uno de sus corazones.

La misa de Elisa se celebrará el viernes 29 de junio de 2018 en la Parroquia de Santa María a la 1 de la tarde. A continuación, ella será sepultada en Oak Hill Memorial Park en San José a las 3pm.