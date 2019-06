Locals graduate from Monte Vista

Nearly 60 students from Gilroy, Morgan Hill, San Martin, Hollister and San Juan Bautista were among the 166 to graduate from Monte Vista Christian School May 24 in Watsonville. More than 300 students from the five communities attend the K-12 private school.

MVC staff and families celebrated the Class of 2019 at Mustang Stadium, including valedictorian Jonathan Siemsen and salutatorian Paolo Pan.

The south Santa Clara County and San Benito County graduates were:

Angelica Alcantar, Gilroy; Joseph Amado, Gilroy; Samantha Baer, Hollister; Jason Bettencourt, Morgan Hill; Colin Bindi, Gilroy; Colin Bright, Gilroy; McKenzie Capozza, Gilroy; Nicholas Collins, Gilroy; Ian Dinglasan, Morgan HillIsabella Dinglasan, Morgan Hill; Cade Dinsmore, Hollister; Grace Dziuba, Morgan Hill; Dominic Felice, Hollister; Matthew Fortes, Hollister; Ryan Frasher, Hollister; Adam Garza, Gilroy; Rafael Gomez, San Juan Bautista; JJ Gonzales, Gilroy; Abby Guerrero, Morgan Hill; Logan Guerrero, Gilroy; Olivia Guerrero, San Juan Bautista; Jose Guzman, Morgan Hill; Catherine Hill, Morgan Hill; Caleb Holmes, Gilroy; Mason Holter, Hollister

Amanda Kaye Barrera, Hollister; Kensey Kendrick, Gilroy; Amman Klair, Gilroy; Dylan; Kleinmaier, Morgan Hill; Nathan Krajewski, San Martin; Andrew Lee, Hollister; Emily; Locke-Paddon, Gilroy; Kenneth Martin, Morgan Hill; Hannah McPhillips, Gilroy; Zachary Miranda, Morgan Hill; Jacob Morales, Gilroy; Kailey Morrell, Hollister; Amy Murray, Morgan Hill;

Kimberly Pashby, San Martin; Alexander Ramos, Morgan Hill; Matthew Sanders, Hollister;

Stefano Sandoval, San Juan Bautista; Morgan Scott, San Juan Bautista; Mia Segovia, Morgan Hill; Ava Silva, Morgan Hill; Marshall Silva, Gilroy; Taylor Travlos, Gilroy; Hollyn Urrabazo, Gilroy; Paul Venable, Morgan Hill; Michael Verna, Gilroy; Richard Westphal, Hollister; Madisyn Yonkers, Hollister; Megan Zanardelli, Morgan Hill; Alfred Zoppi, Gilroy.